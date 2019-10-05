підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
05 жовтня 2019, субота, 13:15 19
Зовнішня політика 2019-10-05T15:30:02+03:00
Українські Новини
Волкера може замінити агент ЦРУ, звільнений з відомства за крадіжку бекону, - ЗМІ

Волкера може замінити агент ЦРУ, звільнений з відомства за крадіжку бекону, - ЗМІ

Курт Волкер Фото: прес-служба МО
Курт Волкер Фото: прес-служба МО

Спецпредставником Держдепартаменту США з питань України замість Курта Волкера, який подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського, може стати 72-річний Майкл Костів.

За даними видання "Дзеркало тижня", яке посилається на високопоставлені американські джерела, спочатку у Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні. Але після відставки Волкера кандидатуру Костіва розглядають в якості нового спецпредставника. Наголошується, що зараз тривають консультації з цього приводу.

"Якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідна тільки підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла вимагає затвердження Сенатом. І тут для Костіва можуть виникнути певні складнощі", - пише видання.

72-річний Майкл Костів протягом десяти років працював в ЦРУ, звідки він на початку 80-х пішов після скандалу. У статті про Костива в англійській версії Вікіпедії йдеться про дивну історію: нібито наприкінці 1981 року він був спійманий на крадіжці в супермаркеті пакета з беконом вартістю в 2,13 дол. Він повідомив про цей інцидент своєму начальству і відправили в адміністративну відпустку. У 1982-му, після того, як Костів подав у відставку, звинувачення були зняті.

Після відставки з ЦРУ Костів близько двадцяти років пропрацював в одній з найбільших в світі нафтогазових корпорацій - Chevron, в якій у 2001-2003 рр. обіймав посаду віце-президента з міжнародних урядових справах.

У 2004-2006 рр. Костів був радником директора ЦРУ. З 2006-го по 2011-й рр. він був директором республіканського штабу комітету Сенату з питань збройних сил, який очолював сенатор-республіканець Джон Маккейн. "За словами наших поінформованих співрозмовників, саме Костів привернув увагу Маккейна до українського питання", - пише "Дзеркало тижня".

З 2011-го і по теперішній час Костів займає посаду віце-президента Американської асоціації геологів-нафтовиків (AAPG). А з січня 2017 року також є радником директора Національної розвідки Дена Коутса. Крім української мови, Костів володіє російською, іспанською, італійською, польською.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Виступаючи в Конгресі по справі Трампа, Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Більше новин про: ЦРУ Курт Волкер Держдеп США

Архів
Новини
Богдан і Варвыш в Анкарі. Фото: lb.ua
Богдана з друзями помітили на відпочинку в Туреччині 15:40
В Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст 14:49
Партіям відшкодували майже півмільярда гривень з держбюджету за агітацію перед виборами 14:23
ЦВК скасувала реєстрацію 4 кандидатів у депутати Ради 14:03
До -5 вночі та мокрий сніг: у неділю в Україні різко похолодає 13:53 Карта
більше новин
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
більше новин
До наступного року Україна закриє всі російськомовні школи, - міністр освіти 08:48
Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко 23:25
ЄС офіційно не визнаватиме російські паспорти жителів окупованого Донбасу 16:50
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко 15:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok