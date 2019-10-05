Волкера може замінити агент ЦРУ, звільнений з відомства за крадіжку бекону, - ЗМІ

Спецпредставником Держдепартаменту США з питань України замість Курта Волкера, який подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського, може стати 72-річний Майкл Костів.

За даними видання "Дзеркало тижня", яке посилається на високопоставлені американські джерела, спочатку у Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні. Але після відставки Волкера кандидатуру Костіва розглядають в якості нового спецпредставника. Наголошується, що зараз тривають консультації з цього приводу.

"Якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідна тільки підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла вимагає затвердження Сенатом. І тут для Костіва можуть виникнути певні складнощі", - пише видання.

72-річний Майкл Костів протягом десяти років працював в ЦРУ, звідки він на початку 80-х пішов після скандалу. У статті про Костива в англійській версії Вікіпедії йдеться про дивну історію: нібито наприкінці 1981 року він був спійманий на крадіжці в супермаркеті пакета з беконом вартістю в 2,13 дол. Він повідомив про цей інцидент своєму начальству і відправили в адміністративну відпустку. У 1982-му, після того, як Костів подав у відставку, звинувачення були зняті.

Після відставки з ЦРУ Костів близько двадцяти років пропрацював в одній з найбільших в світі нафтогазових корпорацій - Chevron, в якій у 2001-2003 рр. обіймав посаду віце-президента з міжнародних урядових справах.

У 2004-2006 рр. Костів був радником директора ЦРУ. З 2006-го по 2011-й рр. він був директором республіканського штабу комітету Сенату з питань збройних сил, який очолював сенатор-республіканець Джон Маккейн. "За словами наших поінформованих співрозмовників, саме Костів привернув увагу Маккейна до українського питання", - пише "Дзеркало тижня".

З 2011-го і по теперішній час Костів займає посаду віце-президента Американської асоціації геологів-нафтовиків (AAPG). А з січня 2017 року також є радником директора Національної розвідки Дена Коутса. Крім української мови, Костів володіє російською, іспанською, італійською, польською.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Виступаючи в Конгресі по справі Трампа, Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.