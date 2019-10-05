Нет состава нарушения: Суд закрыл дело на водителя из кортежа Зеленского за ДТП под Запорожьем

Деснянский районный суд Киева закрыл дело в отношении одного из водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, совершившего дорожно-транспортное происшествие без жертв в Запорожской области, из-за отсутствия состава нарушения. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"Постановлением судьи Деснянского райсуда Лисовской от 3 сентября дело в отношении Довбни (инспектора батальйона по обеспечению сопровождения патрульной полиции) закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного нарушения", - говорится в ответе.

Решение по второму водителю - Блощинскому - пока не принято Шевченковским райсудом Киева.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники полиции составили два админпротокола в отношении двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, которые совершили ДТП без жертв в Запорожской области. Ранее СМИ сообщили, что в 14 июля два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа Президента врезались в автобусы предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", которые перевозили детей в оздоровительный лагерь. Полиция составила 2 админпротокола за совершение ДТП водителями из кортежа Зеленского в Запорожской области.