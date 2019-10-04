Рада одобрила программу деятельности Кабмина

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета Министров на 5 лет с ростом ВВП на 40%.

За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Программа устанавливает приоритеты и определяет цели правительства на ближайшие 5 лет, пути достижения целей и ключевые показатели исполнения.



Ожидается, что в результате реализации программы к 2025 году будет достигнут рост ВВП на 40%, позитивные изменения демографической ситуации (рождение и возвращение в Украину большего количества людей, чем умирающих и выезжающих), создано 1 млн новых рабочих мест, привлечено 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, приведено в хорошее состояние всех основных дорог (24 тыс. км), построено 5 морских портов и 15 аэропортов, каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума; уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%.



Программа предусматривает снижение уровня смертности на 5% и увеличение продолжительности жизни на 5%. Также планируется предоставление 100% государственных услуг онлайн и не менее 60% украинцев, пользующихся онлайн-услугами.



Как сообщали Українські Новини, 30 сентября Кабмин неожиданно собрался на заседание и принял программу деятельности на 2020 год.



Ранее Кабмин предложил Раде установить с 1 января 2020 года прожиточный минимум в размере 2 027 гривен, а минимальную зарплату - 4 723 гривны.



Также Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес.