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04 октября 2019, пятница, 17:50 222
Экономика 2019-10-04T17:50:09+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после резкого укрепления снова обвалилась

Гривна на межбанке после резкого укрепления снова обвалилась

Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 29 коп. в пятницу снизился на 18 коп. до 24,80 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,62-24,69 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,55-24,59 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,76-24,83 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,53% с 27,72 UAH/USD до 24,80 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 октября, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD после понижения в четверг, 3 октября. 

Тем временем рубль обвалился в киевских обменниках перед выходными.

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