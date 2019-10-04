підписатися на розсилку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • Два депутата від "Слуги народу" вивчали секрети молодості в Раді
04 жовтня 2019, пʼятниця, 17:29 21
Політика 2019-10-04T19:15:03+03:00
Українські Новини
Два депутата від "Слуги народу" вивчали секрети молодості в Раді

Два депутата від "Слуги народу" вивчали секрети молодості в Раді

"Слуги народу" вивчають секрети молодості. Фото: "Апостроф"

Депутати з партії "Слуга народу" Андрій Задорожний і його колега принесли в зал парламенту книгу "Древній секрет джерела молодості".

Фотографії з парламенту надав кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.


За описом з мережі, дана книга заснована на шести ритуалах, народжених в горах Тибету. Фізичні і духовні вправи, які наведені в книзі, нібито зміцнюють імунітет, відроджують сили і уповільнюють процеси старіння в організмі.

У книзі можна знайти також свідчення людей, які на практиці застосовували тибетські ритуали, таким чином позбулися від недуг, і навіть "покращили свій зовнішній вигляд".

Як повідомляли Українські Новини, депутат від "Слуги народу" Дубинський їв прямо під час засідання Ради.

Раніше модель через яку депутат Кива потрапив в незручну ситуацію, розповіла, навіщо він їй дзвонив.

Також журналісти сфотографували секретну переписку Рабіновича і Грановського.

Тим часом нардепи придумали, як ховати ховати телефонні листування від об'єктивів журналістів: кумедні фото.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Андрій Задорожний Древній секрет джерела молодості

Архів
Новини
Дубинський заявив, що нардепи не читають закони, за які голосують 19:43
Суд зобов'язав Микитася носити електронний браслет і призначив суму застави 5,5 млн гривень 19:13
Ціни на автогаз падають третій тиждень поспіль 19:08
Разумков у вересні заробив менше, ніж Стефанчук 18:39 Документ
ЦВК обрала заступником голови Віталія Плукара 18:30
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу 14:22
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко 23:25
До наступного року Україна закриє всі російськомовні школи, - міністр освіти 08:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok