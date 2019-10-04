Два депутата від "Слуги народу" вивчали секрети молодості в Раді

Депутати з партії "Слуга народу" Андрій Задорожний і його колега принесли в зал парламенту книгу "Древній секрет джерела молодості".\r\nФотографії з парламенту надав кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.За описом з мережі, дана книга заснована на шести ритуалах, народжених в горах Тибету. Фізичні і духовні вправи, які наведені в книзі, нібито зміцнюють імунітет, відроджують сили і уповільнюють процеси старіння в організмі.\r\nУ книзі можна знайти також свідчення людей, які на практиці застосовували тибетські ритуали, таким чином позбулися від недуг, і навіть "покращили свій зовнішній вигляд".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат від "Слуги народу" Дубинський їв прямо під час засідання Ради. Раніше модель через яку депутат Кива потрапив в незручну ситуацію, розповіла, навіщо він їй дзвонив.Також журналісти сфотографували секретну переписку Рабіновича і Грановського.Тим часом нардепи придумали, як ховати ховати телефонні листування від об'єктивів журналістів: кумедні фото.