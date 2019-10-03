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03 октября 2019, четверг, 16:29 2144
Общество 2019-10-03T16:30:09+03:00
Українські Новини
"Юля конкурс красоты" рассказала, зачем ей звонил депутат Кива

"Юля конкурс красоты" рассказала, зачем ей звонил депутат Кива

Юлия Панкратова. Фото взято из сайта
Юлия Панкратова. Фото взято из сайта "Вести"

Вчера, 2 октября, по сети разлетелось видео, где депутат Илья Кива попал в неловкую ситуацию после того, как позвонил некой "Юля конкурс красоты". СМИ удалось узнать, что девушка, которой звонил Кива - Юлия Панкратова. Она рассказала, что не знала, кто ей звонит и даже не взяла трубку. Об этом сообщают "Вести".

"Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта и я человек публичный. По сему, возможно, Илья Кива хотел помочь с благотворительной стороны. Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было", - сообщила девушка.

Панкратова рассказала, что после опубликованного видео ей звонили из разных телеканалов и интернет-издательств.

"Когда он мне позвонил, я понятия не имела, кто мне звонит. Я не взяла трубку и вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать с ним со мной какие-то отношения. Мой телефон был публичным, пока мне не стали звонить полстраны, и просить комментарий. Мне пришлось закрыть свои номера и аккаунты в соцсетях, чтобы не было особого драйва. Мне писали из всяких телеканалов, и из итальянских издательств, и из Германии - дальше не брала трубку", -рассказала Юлия.




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