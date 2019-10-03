"Юля конкурс красоты" рассказала, зачем ей звонил депутат Кива

Вчера, 2 октября, по сети разлетелось видео, где депутат Илья Кива попал в неловкую ситуацию после того, как позвонил некой "Юля конкурс красоты". СМИ удалось узнать, что девушка, которой звонил Кива - Юлия Панкратова. Она рассказала, что не знала, кто ей звонит и даже не взяла трубку. Об этом сообщают "Вести".



"Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта и я человек публичный. По сему, возможно, Илья Кива хотел помочь с благотворительной стороны. Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было", - сообщила девушка.



Панкратова рассказала, что после опубликованного видео ей звонили из разных телеканалов и интернет-издательств.



"Когда он мне позвонил, я понятия не имела, кто мне звонит. Я не взяла трубку и вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать с ним со мной какие-то отношения. Мой телефон был публичным, пока мне не стали звонить полстраны, и просить комментарий. Мне пришлось закрыть свои номера и аккаунты в соцсетях, чтобы не было особого драйва. Мне писали из всяких телеканалов, и из итальянских издательств, и из Германии - дальше не брала трубку", -рассказала Юлия.









