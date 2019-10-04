У Зеленского 2-ю неделю не могут решить, публиковать ли свою версию телефонного разговора с Трампом

В Офисе Президента Украины (ОПУ) до сих пор не готовы ответить, будут ли они обнародовать стенограмму скандального телефонного разговора Президента Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Это становится понятным из ответа ОПУ на информационный запрос Українських Новин. В Офисе Президента не нашли ничего лучшего, как отсрочить дату ответа, что предусмотрено только при необходимости длительного поиска среди большого массива данных.

Сразу после обнародования своей версии стенограммы Белым домом, Українськи Новини обратились в ОПУ с вопросами, кто присутствовал с украинской стороны во время разговора, велась ли стенограмма? А также с просьбой предоставить копию стенограммы или "технических записей" разговора, если полная стенограмма не велась.

В промежуточном ответе ОПУ не содержится ответа ни на один из заданных вопросов. "Принято решение о продлении срока рассмотрения Вашего запроса до 20 рабочих дней с даты его получения", - говорится в документе без какого-либо обоснования причины продления, как это предусмотрено Законом.

Ранее после возникшего в США скандала и начатой процедуры импичмента Президента США, Белый дом якобы по согласованию с украинской стороной опубликовал "сокращенный вариант" стенограммы разговора по телефону Трампа с Зеленским.

Позднее Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и был убежден, что Белый дом опубликует только "свою часть".