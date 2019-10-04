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  • У Зеленського 2-й тиждень не можуть вирішити, чи публікуватимуть свою версію телефонної розмови з Трампом
04 жовтня 2019, пʼятниця, 16:30 25 Документ
Президент 2019-10-04T16:45:24+03:00
Українські Новини
У Зеленського 2-й тиждень не можуть вирішити, чи публікуватимуть свою версію телефонної розмови з Трампом

У Зеленського 2-й тиждень не можуть вирішити, чи публікуватимуть свою версію телефонної розмови з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента

В Офісі Президента України (ОПУ) досі не готові відповісти, чи будуть вони оприлюднювати стенограму скандального телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Це стає зрозумілим з відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин. В Офісі Президента не знайшли нічого кращого, як відстрочити дату відповіді, що передбачено лише за необхідністю тривалого пошуку серед великого масиву даних.

Відразу після оприлюднення своєї версії стенограми Білим домом, Українськи Новини звернулися до ОПУ з питаннями, хто з української сторони був присутній під час розмови, чи велася стенограма? А також із проханням надати копію стенограми або "технічних записів" розмови, якщо повна стенограма не велася.

У проміжній відповіді ОПУ не міститься відповіді ні на жодне з поставлених питань. "Прийняте рішення про продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з дати його отримання", - йдеться в документі без будь-якого обґрунтування причини продовження, як це передбачено законодавством.

Раніше після виникнення скандалу в США та розпочатої процедури імпічменту Президента США Білий дім нібито за узгодженням з українською стороною опублікував "скорочений варіант" стенограми телефонної розмови Трампа із Зеленським.

Пізніше Зеленський заявив, що не розмовляв з Трампом перед оприлюдненням тексту їхньої телефонної розмови та був переконаний, що Білий дім опублікує лише "свою частину".

Джерело : Українські новини
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