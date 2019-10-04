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04 октября 2019, пятница, 16:13 948
Туризм 2019-10-04T16:20:18+03:00
Українські Новини
Лучшим в мире признан исландский остров с 6 жителями и старинной библиотекой

Лучшим в мире признан исландский остров с 6 жителями и старинной библиотекой

Остров Флатей. Фото: Википедия
Остров Флатей. Фото: Википедия

Первое место в списке Big 7 Travel, в который вошли 50 лучших островов в мире, занял исландский остров Флатей, расположен у северо-западного побережья страны. Об этом сообщает "Вокруг света".

Флатей является единственным обитаемым островом в заливе Брейда-фьорд, кроме него в архипелаг входят еще 40 островков разных размеров. На острове протяженностью всего 2 км постоянно проживают шесть человек. Резко возрастает количество людей на Флатее летом - для наблюдения за популяцией тупиков и еще 35 видами гнездящихся тут птиц съезжаются туристы. На острове они также могут наблюдать более 150 видов растений, а у побережья, если повезет, увидеть косаток. Количество населения острова в это время возрастает до 9000. Туристы могут жить в летних домиках, или в отеле "Flatey", который работает только летом. Также Флатей известен своей библиотекой 1864 года постройки, которая является старейшей в Исландии. Есть и церковь, построенная в 1926 году. Добраться до острова можно только одним путем - на пароме из города Стиккисхоульмюр.

В первую пятерку лучших в мире островов также вошли Палаван (Филиппины), Эспирито-Санту (Вануату), Соммарёй (Норвегия) и Корчула (Хорватия).

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