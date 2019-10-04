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04 жовтня 2019, пʼятниця, 14:32 10
Зовнішня політика 2019-10-04T14:43:27+03:00
Українські Новини
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка

Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка

Павло Шаройко. Фото: facebook/Павло Шаройко
Павло Шаройко. Фото: facebook/Павло Шаройко

Білорусь звільнила кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, засудженого до 8 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Про це в соцмережі Twitter написав Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Ще один український в'язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!" - повідомив він.

За даними ЗМІ, Шаройко звільнений в рамках обміну полонених з Білоруссю.

Так, Білорусь звільнила затриманого українського журналіста, а Україна - заарештованого в Чернігові білоруса Юрія Політику, підозрюваного в шпигунстві.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Білорусі Олександр Лукашенко перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським у Житомирі заявив, що в України ніколи не буде проблем з боку Білорусі. Президенти провели зустріч.

Вчора міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на питання про те, чи можуть бути якісь поступки Білорусі стосовно засудженого судом до 8 років позбавлення волі за шпигунство кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка в контексті візиту в Україну білоруського Президента Олександра Лукашенка відповів, що будуть радісні новини.

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