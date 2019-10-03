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03 октября 2019, четверг, 23:58 204
Общество 2019-10-03T23:59:38+03:00
Українські Новини
Завтра будет "радостная новость о Шаройко", - Пристайко

Завтра будет "радостная новость о Шаройко", - Пристайко

Павел Шаройко. Фото: facebook/Павел Шаройко
Павел Шаройко. Фото: facebook/Павел Шаройко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" на вопрос о том, могут ли быть какие то уступки Беларуси в отношении приговоренного судом к 8 годам лишения свободы за шпионаж корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко в контексте визита в Украину белорусского Президента Александра Лукашенко ответил, что завтра будут радостные новости, передают Українськi Новини.

"Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - заявил Пристайко.

Как сообщали Українські Новини, 4 октября Лукашенко и Президент Владимир Зеленский примут участие в форуме регионов в Житомире.

Также Пристайко вечером 3 октября заявил, что на следующей неделе запланирован масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Ранее стало известно, что Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко, приговоренного в Беларуси к 8 годам лишения свободы за шпионаж. 

Больше новостей о: Александр Лукашенко Вадим Пристайко Павел Шаройко

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