Завтра будет "радостная новость о Шаройко", - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" на вопрос о том, могут ли быть какие то уступки Беларуси в отношении приговоренного судом к 8 годам лишения свободы за шпионаж корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко в контексте визита в Украину белорусского Президента Александра Лукашенко ответил, что завтра будут радостные новости, передают Українськi Новини.\r\n"Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - заявил Пристайко.\r\nКак сообщали Українські Новини, 4 октября Лукашенко и Президент Владимир Зеленский примут участие в форуме регионов в Житомире.\r\nТакже Пристайко вечером 3 октября заявил, что на следующей неделе запланирован масштабный обмен удерживаемыми лицами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее стало известно, что Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко, приговоренного в Беларуси к 8 годам лишения свободы за шпионаж.