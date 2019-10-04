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04 октября 2019, пятница, 13:21 4532
Судебная власть 2019-10-04T13:22:26+03:00
Українські Новини
У Зеленского нашлось время для Тома Круза, а для меня нет, - Данишевская

У Зеленского нашлось время для Тома Круза, а для меня нет, - Данишевская

Валентина Данишевская. Фото: пресс-служба Верховного Суда
Валентина Данишевская. Фото: пресс-служба Верховного Суда

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская прокоментировала реформу Президента касательно переаттестации суддей и сокращения их количества, которую Верховная Рада в целом планирует одобрить уже 4 октября.

Об этом она рассказала в интервью для "BBC Україна".

Президентский законопроект запускает новую переаттестацию судей Верховного суда и сокращает их количество до 100 из 192, но глава ВС не спешит утвержадть, что єто окнчательно принятое решение. 

Она сообщила, что встречалась с руководством Верховной Рады по поводу того, что изменения сейчас неуместны, но с Президентом поговорить так и не удалось.

"Верховный суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем. Возможно, через год-полтора мы преодолеем остатки. Как раз к этому времени подойдет срок, когда судьи могут уйти в отставку, и они частично будут идти в отставку, кто достигнет предельного возраста пребывания в должности (65 лет)", - говорит Данишевская.

Глава Верховного суда предлагала Президенту встретиться и обсудить этот вопрос, но так и не получила ответ.

"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для главы Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - добавила Валентина Данишевская.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский встретися в Киеве с Томом Крузом. Ранее Глава Верховного Суда Данишевская пригласила Зеленского на личную встречу во дворец.

Больше новостей о: Верховный Суд Том Круз Валентина Данишевская Владимир Зеленский

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