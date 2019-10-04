У Зеленского нашлось время для Тома Круза, а для меня нет, - Данишевская

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская прокоментировала реформу Президента касательно переаттестации суддей и сокращения их количества, которую Верховная Рада в целом планирует одобрить уже 4 октября.\r\nОб этом она рассказала в интервью для "BBC Україна".\r\nПрезидентский законопроект запускает новую переаттестацию судей Верховного суда и сокращает их количество до 100 из 192, но глава ВС не спешит утвержадть, что єто окнчательно принятое решение. \r\nОна сообщила, что встречалась с руководством Верховной Рады по поводу того, что изменения сейчас неуместны, но с Президентом поговорить так и не удалось.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Верховный суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем. Возможно, через год-полтора мы преодолеем остатки. Как раз к этому времени подойдет срок, когда судьи могут уйти в отставку, и они частично будут идти в отставку, кто достигнет предельного возраста пребывания в должности (65 лет)", - говорит Данишевская.\r\nГлава Верховного суда предлагала Президенту встретиться и обсудить этот вопрос, но так и не получила ответ.\r\n"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для главы Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - добавила Валентина Данишевская.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский встретися в Киеве с Томом Крузом. Ранее Глава Верховного Суда Данишевская пригласила Зеленского на личную встречу во дворец.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n