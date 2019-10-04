Гроза российских теннисистов Илья Марченко вышел в полуфинал турнира в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал турнира серии ATP в Казахстане впервые за последние два года. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

За выход в полуфинал турнира ATP Challenger Tour, который проходит в Нур-Султане Илья Марченко в двух сетах сломил сопротивление россиянина Константина Кравчука со счетом 6:4, 6:3. Поединок продлился около 70 минут. За время поединка украинец сделал 4 брейка, проиграв при этом 2 гейма. В матче за выход в четвертьфинал Марченко ранее выбил из турнира еще одного россиянина Теймураза Габашвили.

На турнире ATP Challenger Tour украинец последний раз выступал в конце сентября 2017 года, когда дошел до полуфинала в Орлеане, за неделю до этого выиграв титул в Измире.

За выход в финал Марченко сразится с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, который является на турнире девятым сеяным. До этого он два раза проигрывал украинскому теннисисту, записав себе в актив только один матч.

Как сообщали Українські новини, Свитолина разгромно проиграла в 1/4 турнира WTA в Ухане, а перед этим первая ракетка Украины не прошла четвертьфинальный раунд на турнире WTA в китайском Чжэнчжоу.

Ранее, теннисистка Киченок "отомстила" за сестру в 1/4 турнира WTA в Осаке.