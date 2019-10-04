подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Гроза российских теннисистов Илья Марченко вышел в полуфинал турнира в Казахстане
04 октября 2019, пятница, 12:39 197
Спорт 2019-10-04T12:40:02+03:00
Українські Новини
Гроза российских теннисистов Илья Марченко вышел в полуфинал турнира в Казахстане

Гроза российских теннисистов Илья Марченко вышел в полуфинал турнира в Казахстане

Илья Марченко. Фото: btu.org.ua
Илья Марченко. Фото: btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал турнира серии ATP в Казахстане впервые за последние два года. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

За выход в полуфинал турнира ATP Challenger Tour, который проходит в Нур-Султане Илья Марченко в двух сетах сломил сопротивление россиянина Константина Кравчука со счетом 6:4, 6:3. Поединок продлился около 70 минут. За время поединка украинец сделал 4 брейка, проиграв при этом 2 гейма. В матче за выход в четвертьфинал Марченко ранее выбил из турнира еще одного россиянина Теймураза Габашвили.

На турнире ATP Challenger Tour украинец последний раз выступал в конце сентября 2017 года, когда дошел до полуфинала в Орлеане, за неделю до этого выиграв титул в Измире.

За выход в финал Марченко сразится с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, который является на турнире девятым сеяным. До этого он два раза проигрывал украинскому теннисисту, записав себе в актив только один матч.

Как сообщали Українські новини, Свитолина разгромно проиграла в 1/4 турнира WTA в Ухане, а перед этим первая ракетка Украины не прошла четвертьфинальный раунд на турнире WTA в китайском Чжэнчжоу.

Ранее, теннисистка Киченок "отомстила" за сестру в 1/4 турнира WTA в Осаке.

Больше новостей о: Большой теннис турнир по теннису Илья Марченко

Архив
Новости
НАБУ сделало Зеленского заложником в противостоянии республиканцев и демократов, – СМИ 13:16
Кабмин объявил конкурс на председателя Института нацпамяти 13:08
Новоизбранные члены ЦИКа хотят сегодня провести первую встречу 13:06
Шахтеры "ДТЭК Энерго" за 9 месяцев добыли более 16 млн тонн угля 12:51
Порошенко заявил, что услышал призыв Зеленского 12:50
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok