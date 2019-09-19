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19 сентября 2019, четверг, 14:54 16
Спорт 2019-09-19T14:54:47+03:00
Українські Новини
Теннисистка Киченок "отомстила" за сестру в 1/4 турнира WTA в Осаке

Теннисистка Киченок "отомстила" за сестру в 1/4 турнира WTA в Осаке

Пара Киченок/Спирс. Фото:btu.org.ua
Пара Киченок/Спирс. Фото:btu.org.ua

Украинская теннисистка Надежда Киченок поборется за выход в финал турнира в Японии в паре с американкой Эбигейл Спирс. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

В ходе чвертьфинального матча украино-американскому дуэту удалось сломить сопротивление хозяев турнира Макото Ниномии и Эри Ходзумию. После проигранного со счетом 2:6 первого сета, напарницы взяли ситуацию под контроль во втором – 6:1, а в третьем с четвертого матчбола сумели одержать победу – 13:11. Теннисный поединок продлился 1 час и 21 минуту.

Именно эти японки в первом круге выбили из турнира сестру Надежды - Людмилу Киченок, которая играла вместе с американкой Элисон Риск. В полуфинале паре Киченок/Спирс будут противостоять Се Шувей и Се Юйцзе. Ранее в 1/8 финала спортсменки с Тайваня переиграли украино-польскую пару Ястремская/Росольская.

Призовой фонд турнира WTA серии Premier Toray Pan Pacific Open в Осаке, который закончится 22 сентября, составляет $823,000.

Как сообщали Українські новини, канадка Андрееску переиграла Серену Уильямс в финале US Open. В матче за выход в финал Уильямс переиграла Свитолину, а сама украинка вышла в полуфинал US Open впервые в истории.

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