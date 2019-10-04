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  • Гроза російських тенісистів Ілля Марченко вийшов у півфінал турніру в Казахстані
04 жовтня 2019, пʼятниця, 12:42 15
Спорт 2019-10-04T14:45:04+03:00
Українські Новини
Гроза російських тенісистів Ілля Марченко вийшов у півфінал турніру в Казахстані

Гроза російських тенісистів Ілля Марченко вийшов у півфінал турніру в Казахстані

Ілля Марченко. Фото: btu.org.ua
Ілля Марченко. Фото: btu.org.ua

Український тенісист Ілля Марченко вийшов у півфінал турніру серії ATP у Казахстані вперше за останні два роки. Про це повідомляє "Великий теніс України".

За вихід у півфінал турніру ATP Challenger Tour, що проходить в Нур-Султані Ілля Марченко в двох сетах зломив опір росіянина Костянтина Кравчука з рахунком 6:4, 6:3. Поєдинок тривав близько 70 хвилин. За час поєдинку українець зробив 4 брейка, програвши при цьому 2 гейми. У матчі за вихід у чвертьфінал Марченко раніше вибив з турніру ще одного росіянина Теймураза Габашвілі.

На турнірі ATP Challenger Tour українець останній раз виступав в кінці вересня 2017 року, коли дійшов до півфіналу в Орлеані, за тиждень до цього вигравши титул в Ізмірі.

За вихід у фінал Марченко зіграє з бельгійцем Рубеном Бемельмансом, який є на турнірі дев'ятим сіяним. До цього він два рази програвав українському тенісистові, записавши собі в актив лише один матч.

Як повідомляли Українські новини, Світоліна розгромно програла в 1/4 турніру WTA в Ухані, а перед цим перша ракетка України не пройшла чвертьфінальний раунд на турнірі WTA у китайському Чженчжоу.

Раніше, тенісистка Кіченок "помстилася" за сестру в 1/4 турніру WTA в Осаці.

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