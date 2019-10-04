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04 октября 2019, пятница, 12:36 271
Кабмин 2019-10-04T12:36:19+03:00
Українські Новини
Дубилет хочет сделать электронным документооборот между Кабмином и Радой до конца этого года

Дубилет хочет сделать электронным документооборот между Кабмином и Радой до конца этого года

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет намерен перевести документооборот между Кабмином и Верховной Радой в электронную форму до конца 2019 года.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского", - написал он.

Дубилет отметил, что депутатские запросы и обращения будут направляться в электронной форме с электронной цифровой подписью и публиковаться на сайте для большей прозрачности.

Как сообщали Українські Новини, в Раде хотят ввести электронный документооборот.

А Кабинет Министров утвердил электронный документооборот между органами исполнительной власти с 1 октября. Согласно сообщению, 4 сентября Кабмин одобрил решение об окончательном переходе на электронный обмен документами.

 

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