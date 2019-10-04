Дубилет хочет сделать электронным документооборот между Кабмином и Радой до конца этого года

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет намерен перевести документооборот между Кабмином и Верховной Радой в электронную форму до конца 2019 года.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского", - написал он.\r\nДубилет отметил, что депутатские запросы и обращения будут направляться в электронной форме с электронной цифровой подписью и публиковаться на сайте для большей прозрачности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Раде хотят ввести электронный документооборот.\r\nА Кабинет Министров утвердил электронный документооборот между органами исполнительной власти с 1 октября. Согласно сообщению, 4 сентября Кабмин одобрил решение об окончательном переходе на электронный обмен документами.\r\n