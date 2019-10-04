Дубілет хоче зробити електронний документообіг між Кабміном та Радою до кінця року

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет намір перевести документообіг між Кабміном і Верховною Радою в електронну форму до кінця 2019 року.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Планую до кінця цього року перевести документообмін між парламентом і Кабміном в електронну форму. Ви навіть не уявляєте, скільки тут ходить паперів через вулицю Грушевського", - написав він.\r\nДубілет зазначив, що депутатські запити і звернення будуть направлятися в електронній формі з електронним цифровим підписом і публікуватися на сайті для більшої прозорості.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Раді хочуть ввести електронний документообіг.\r\nА Кабінет Міністрів затвердив електронний документообіг між органами виконавчої влади з 1 жовтня. Згідно з повідомленням, 4 вересня Кабмін схвалив рішення про остаточний перехід на електронний обмін документами.