підписатися на розсилку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 жовтня 2019, пʼятниця, 12:36 8
Кабмін 2019-10-04T14:30:04+03:00
Українські Новини
Дубілет хоче зробити електронний документообіг між Кабміном та Радою до кінця року

Дубілет хоче зробити електронний документообіг між Кабміном та Радою до кінця року

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет намір перевести документообіг між Кабміном і Верховною Радою в електронну форму до кінця 2019 року.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Планую до кінця цього року перевести документообмін між парламентом і Кабміном в електронну форму. Ви навіть не уявляєте, скільки тут ходить паперів через вулицю Грушевського", - написав він.

Дубілет зазначив, що депутатські запити і звернення будуть направлятися в електронній формі з електронним цифровим підписом і публікуватися на сайті для більшої прозорості.

Як повідомляли Українські Новини, в Раді хочуть ввести електронний документообіг.

А Кабінет Міністрів затвердив електронний документообіг між органами виконавчої влади з 1 жовтня. Згідно з повідомленням, 4 вересня Кабмін схвалив рішення про остаточний перехід на електронний обмін документами.

Більше новин про: Кабмін Дмитро Дубілет електронний документообіг

Архів
Новини
Льовочкін пропонує роздати державну землю громадянам України 15:01
Місце суїциду. Фото: Інформатор
Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки 14:59
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
Потрапивша в скандал Трампа і Зеленського компанія Burisma похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу 14:31
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу 14:22
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
ДБР оприлюднила подробиці 12 справ проти Порошенка 13:00
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok