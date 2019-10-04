Полицейской США, которая перепутала квартиры и убила соседа, объявили приговор

Полицейскую, которая по ошибке застрелила своего соседа, американский суд приговорил к 10 годам тюрьмы. Не смотря на это, родственники жертвы простили убийцу. Об этом сообщает BBC.

Работница полиции США Эмбер Гайгер, которая на момент убийства успела проработать в ведомстве четыре года, убила своего соседа по квартире Ботем Джина, который в момент убийства сидел на диване и ел мороженое.

По словам полицейской, она в темноте перепутала квартиры, и решила, что это ее квартира в которую проник грабитель. Представник подразделения рейнджеров, который занимался расследованием дела, подтвердил, что из-за архитектурных особенностей дома его жители часто путали квартиры. Однако, представитель прокурора заявил, что это не могло быть ошибкой.

Убийство вызвало протесты в обществе, которые особенно обострились тогда, когда Гайгер собирались выдвинуть обвинение по статье "непредумышленное убийство", которое подразумевает менее строгое наказание. В результате судебных слушаний, которые продолжались семь дней, полицейская признала, что убила "невинного человека" и получила 10 лет тюрьмы, хотя ей грозил срок до 99 лет. На последнем заседании брат и отец погибшего заявили, что прощают Гайгер. "Я не хотел бы отправлять тебя в тюрьму, я люблю тебя как человека и не хочу, чтобы тебе было плохо", - сказал брат Ботема. После этого они обнялись с Эмбер и долго не отпускали друг друга.

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