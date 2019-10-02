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02 октября 2019, среда, 14:25 995
Силовые структуры 2019-10-02T14:26:50+03:00
Українські Новини
Грузина, ранившего четырех правоохранителей, застрелили КОРДовцы: ГБР завело дело

Грузина, ранившего четырех правоохранителей, застрелили КОРДовцы: ГБР завело дело

Убийство грузина под Киевом. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Убийство грузина под Киевом. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Полиция застрелила гражданина Грузии, подозреваемого в нападении на правоохранителей в Оболонском районе Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРДа. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказано в нем.

Происшествие произошло утром в среду, 2 октября, в селе Хотяновка Киевской области. Указано, что полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который во время проверки документов стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий удалось установить личность правонарушителя.

Им оказался гражданин Грузии, который был ранее осужден на территории другого государства к 22 годам лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии правоохранители выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области.

По согласованию с прокуратурой была спланирована спецоперация по его задержанию.

Убийство грузина под Киевом. Фото: facebook.com/UA.KyivPoliceУбийство грузина под Киевом. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

К строительному вагончику, где прятался грузин, прибыли правоохранители на полицейском автомобиле и предложили ему сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов. В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства в Киевской области полицейскими гражданина Грузии, находящегося в розыске по подозрению в нападении на правоохранителей в Киеве, сообщила пресс-служба бюро.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции КОРД в Киевской области", - сказано в нем.

По предварительной информации, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области сотрудники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону полицейского. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области. Квалификация дела - ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 20 августа 3 мужчин ранены из-за перестрелки возле станции метро "Голосеевская" в Киеве.

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