Грузина, ранившего четырех правоохранителей, застрелили КОРДовцы: ГБР завело дело

Полиция застрелила гражданина Грузии, подозреваемого в нападении на правоохранителей в Оболонском районе Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\n"В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРДа. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказано в нем.\r\nПроисшествие произошло утром в среду, 2 октября, в селе Хотяновка Киевской области. Указано, что полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который во время проверки документов стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий удалось установить личность правонарушителя.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИм оказался гражданин Грузии, который был ранее осужден на территории другого государства к 22 годам лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии правоохранители выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области.По согласованию с прокуратурой была спланирована спецоперация по его задержанию.\r\nУбийство грузина под Киевом. Фото: facebook.com\/UA.KyivPolice\r\nК строительному вагончику, где прятался грузин, прибыли правоохранители на полицейском автомобиле и предложили ему сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов. В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.\r\nГосударственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства в Киевской области полицейскими гражданина Грузии, находящегося в розыске по подозрению в нападении на правоохранителей в Киеве, сообщила пресс-служба бюро.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции КОРД в Киевской области", - сказано в нем.\r\nПо предварительной информации, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области сотрудники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону полицейского. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.\r\nПроцессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области. Квалификация дела - ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 августа 3 мужчин ранены из-за перестрелки возле станции метро "Голосеевская" в Киеве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n