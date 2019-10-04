Поліцейській США, яка переплутала квартири і вбила сусіда, оголосили вирок

Поліцейську, яка помилково застрелила свого сусіда, американський суд засудив до 10 років в'язниці. Не дивлячись на це, родичі жертви пробачили вбивцю. Про це повідомляє BBC.

Працівниця поліції США Ембер Гайгер, яка на момент вбивства встигла пропрацювати у відомстві чотири роки, вбила свого сусіда по квартирі Ботема Джина, який на момент вбивства сидів на дивані і їв морозиво.

За словами поліцейської, вона в темряві переплутала квартири, і вирішила, що це її квартира, в яку проник грабіжник. Представник підрозділу рейнджерів, який займався розслідуванням справи, підтвердив, що з-за архітектурних особливостей будинку його жителі часто плутали квартири. Однак представник прокурора заявив, що це не могло бути помилкою.

Вбивство викликало протести в суспільстві, які особливо загострилися тоді, коли Гайгер збиралися висунути звинувачення за статтею "ненавмисне вбивство", яка передбачає менш суворе покарання. В результаті судових слухань, що тривали сім днів, поліцейська визнала, що вбила "невинну людину" і отримала 10 років в'язниці, хоча їй загрожував термін до 99 років. На останньому засіданні брат і батько загиблого заявили, що прощають Гайгер. "Я не хотів би відправляти тебе у в'язницю, я люблю тебе як людину і не хочу, щоб тобі було погано", - сказав брат Ботема. Після цього вони обнялися з Ембер і довго не відпускали один одного.

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