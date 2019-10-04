Рубль обвалився у київських обмінниках перед вихідними

У п'ятницю, 4 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 3 жовтня, знизився на 4 копійки і становить 3,42 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля знизився на 8 копійок і становить 3,89 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 4 жовтня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,42\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,76\r\n4,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,30\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD після зниження в четвер, 3 жовтня. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 27 коп. в четвер зміцнився на 29 коп. до 24,62 UAH\/USD.