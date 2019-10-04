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04 жовтня 2019, пʼятниця, 11:35 18
Економіка 2019-10-04T14:30:05+03:00
Українські Новини
Рубль обвалився у київських обмінниках перед вихідними

Рубль обвалився у київських обмінниках перед вихідними

Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У п'ятницю, 4 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 3 жовтня, знизився на 4 копійки і становить 3,42 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 8 копійок і становить 3,89 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 4 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,42 3,89
Максимальний 3,76 4,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD після зниження в четвер, 3 жовтня. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 27 коп. в четвер зміцнився на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.

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