Рубль обвалився у київських обмінниках перед вихідними

У п'ятницю, 4 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 3 жовтня, знизився на 4 копійки і становить 3,42 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 8 копійок і становить 3,89 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 4 жовтня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,42 3,89 Максимальний 3,76 4,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD після зниження в четвер, 3 жовтня. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 27 коп. в четвер зміцнився на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.