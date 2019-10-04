Долар впав одразу майже на 55 копійок

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 27,71 коп. до 26,8139 UAH/EUR, курс продажу знизився на 46,53 коп. до 27,5303 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,5373 25,0567 26,8139 27,5303 3,46 3,89 Максимальний 24,8000 25,7500 27,0000 28,3000 3,76 4,00 Мінімальний 24,0000 24,8000 26,5000 27,2000 2,50 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD після зниження в четвер, 3 жовтня. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 27 коп. в четвер зміцнився на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.

Також стало відомо, що у вересні населення від покупки перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило. На готівковому валютному ринку чистий продаж валюти населенням перевищив купівлю після зворотного тренда в липні і серпні.