Долар впав одразу майже на 55 копійок

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 27,71 коп. до 26,8139 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 46,53 коп. до 27,5303 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,5373\r\n25,0567\r\n26,8139\r\n27,5303\r\n3,46\r\n3,89\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,8000\r\n25,7500\r\n27,0000\r\n28,3000\r\n3,76\r\n4,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,0000\r\n24,8000\r\n26,5000\r\n27,2000\r\n2,50\r\n3,78\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD після зниження в четвер, 3 жовтня. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 27 коп. в четвер зміцнився на 29 коп. до 24,62 UAH\/USD.\r\nТакож стало відомо, що у вересні населення від покупки перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило. На готівковому валютному ринку чистий продаж валюти населенням перевищив купівлю після зворотного тренда в липні і серпні.