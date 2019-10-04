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04 октября 2019, пятница, 09:14 13
Общество 2019-10-04T09:15:34+03:00
Українські Новини
Массовые аварии в общественном транспорте: как обезопасить себя во время ДТП

Массовые аварии в общественном транспорте: как обезопасить себя во время ДТП

Троллейбусы.
Троллейбусы.

Два миллиона пассажиров ежедневно пользуются столичными автобусами и маршрутками. Главное преимущество – разветвленность направлений. Их почти две сотни. В целом, в столице курсируют 355 автобусов и 135 коммунальных маршруток, и это без учета частных бусов. Среди минусов – возраст машин, большинству из них уже более двух десятков лет. И хотя большие автобусы считаются одними из самых безопасных на дороге, бдительности терять не стоит. Как вести себя пассажирам, чтобы избежать травм, сообщает "Сегодня".

ДТП с автобусами, в частности, случаются из-за переутомления водителей, рассказывает автоэксперт Алексей Павловский.

"Молодые ребята со здоровьем туда работать не идут, потому что плохие условия труда. Туда идут люди пожилого возраста и, конечно же, их здоровье просто не выдерживает работу целый день в таком напряжении", – объясняет автоэксперт Павловский.

Кондукторы рассказывают, сколько времени проводят в кабинах.

"Все выходные они работают. Эту неделю он отработал, должен отдыхать, а он работает", – говорит нам кондуктор.

Сами же водители о переутомлении предпочитают не говорить.

"Я об этом вам не скажу, у нас работа очень тяжелая, очень большой дефицит водителей", – отвечает водитель.

Автоэксперт объясняет, как действовать пассажирам, если водителю стало плохо: важно правильно выбрать место в салоне, чтобы минимизировать травмы в случае аварии. "Гармошка", которая соединяет два салона, – самое небезопастное место, потому что если здесь большое скопление людей, очень тяжело удержаться. Если сравнивать с маршруткой, где средина салона – безопасная зона, в автобусе с "гармошки" центре, наоборот, лучше избегать.

"Мы сошли с подвижной части в районе "гармошки", и уже здесь начинается безопасная часть. Это вторая часть автобуса, и если проходить еще дальше, в заднюю часть, то находится там будет наиболее безопасно", – объясняет Павловский.

В передней части автобуса при столкновении будет самая большая амортихаци, и если пассажир не будет держаться руками, он ударится о сиденья или улетит в окно, предупреждает Павловский.

Как сообщали Українські Новини, учеников младших классов обязали носить жилеты в вечернее время.

Тем временем под Николаевом на дорожные ямы положили матрасы, а Зеленский занялся дорогами - решил проверить их качество и участников закупок для ремонта.

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