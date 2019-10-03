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03 октября 2019, четверг, 14:16 703
Силовые структуры 2019-10-03T14:19:07+03:00
Українські Новини
Рада разрешила лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или службу

Рада разрешила лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или службу

Верховная Рада разрешила лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или места службы.

За приятие законопроекта №1227 в целом проголосовали 287 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности законопроектом предлагается признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных сил.

Кроме этого, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Документом также предлагается приостановить выплаты таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также приостановить распространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора таким военнослужащим военной службы восстанавливаются все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Предусмотрено также провести проверку на наличие относительно призывников сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий.

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Кроме того, в Украине начался осенний призыв

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