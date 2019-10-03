Рада разрешила лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или службу

Верховная Рада разрешила лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или места службы.\r\nЗа приятие законопроекта №1227 в целом проголосовали 287 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nВ частности законопроектом предлагается признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных сил.\r\nКроме этого, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДокументом также предлагается приостановить выплаты таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также приостановить распространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих.\r\nПри этом в случае вынесения судом оправдательного приговора таким военнослужащим военной службы восстанавливаются все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.\r\nПредусмотрено также провести проверку на наличие относительно призывников сведений о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после. Кроме того, в Украине начался осенний призыв. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n