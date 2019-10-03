Рада ввела матеріальну відповідальність військових

Верховна Рада ввела матеріальну відповідальність для військовослужбовців.\r\nЗа прийняття законопроекту №1225 в цілому проголосували 276 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є неправомірна шкода, яку вчинив військовослужбовець. Законопроект передбачає, що розслідування за цим фактом призначається наказом командира і може бути застосоване щодо правопорушення, вчиненого не більш як 3 роки тому.\r\nПритягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від інших видів відповідальності. Особа за заподіяну з необережності шкоду несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКомандир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або не вжив належних заходів для запобігання розкрадань, знищення або псування майна, також несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більш як 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (30,1 тис. гривень).\r\nРозмір збитків встановлюється згідно з фактичними втратами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням цін на період розгляду питання, а в разі відсутності таких даних розмір визначається суб'єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства або за рішенням суду.\r\nЯкщо термін експлуатації майна на дату його втрати закінчився або неможливо встановити час його втрати, відшкодування шкоди проводиться в розмірі 50% від його первісної вартості.\r\nМатеріальна відповідальність не буде застосовуватися у випадку, якщо завдано шкоди внаслідок дії непереборної сили, необхідної оборони, крайньої необхідності, виконання наказу командира (крім явно злочинного), виправданого ризику, затримання особи, виконання спецзавдання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСтягнення пропонується здійснювати щомісяця з грошового забезпечення особи у розмірі до 20% його місячного грошового забезпечення.\r\nУ випадку наявності інших стягнень, їх загальна сума не зможе перевищувати 50% від місячного грошового забезпечення, а в разі виплати аліментів - 70%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або на службу.\r\nРаніше Верховна Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n