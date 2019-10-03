Рада ввела матеріальну відповідальність військових

Верховна Рада ввела матеріальну відповідальність для військовослужбовців.

За прийняття законопроекту №1225 в цілому проголосували 276 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є неправомірна шкода, яку вчинив військовослужбовець. Законопроект передбачає, що розслідування за цим фактом призначається наказом командира і може бути застосоване щодо правопорушення, вчиненого не більш як 3 роки тому.

Притягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від інших видів відповідальності. Особа за заподіяну з необережності шкоду несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.

Командир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або не вжив належних заходів для запобігання розкрадань, знищення або псування майна, також несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більш як 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (30,1 тис. гривень).

Розмір збитків встановлюється згідно з фактичними втратами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням цін на період розгляду питання, а в разі відсутності таких даних розмір визначається суб'єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства або за рішенням суду.

Якщо термін експлуатації майна на дату його втрати закінчився або неможливо встановити час його втрати, відшкодування шкоди проводиться в розмірі 50% від його первісної вартості.

Матеріальна відповідальність не буде застосовуватися у випадку, якщо завдано шкоди внаслідок дії непереборної сили, необхідної оборони, крайньої необхідності, виконання наказу командира (крім явно злочинного), виправданого ризику, затримання особи, виконання спецзавдання.

Стягнення пропонується здійснювати щомісяця з грошового забезпечення особи у розмірі до 20% його місячного грошового забезпечення.

У випадку наявності інших стягнень, їх загальна сума не зможе перевищувати 50% від місячного грошового забезпечення, а в разі виплати аліментів - 70%.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або на службу.

Раніше Верховна Рада ввела контрактну форму держслужби до 3 років.