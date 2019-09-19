Рада ввела контрактную форму госслужбы до 3 лет

Верховная Рада ввела контрактную форму государственной службы сроком до 3 лет.

За принятие законопроекта №1066 о перезагрузке государственной власти в целом проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом руководитель госслужбы будет в порядке, предусмотренном Кабмином, заключать и расторгать контракты о прохождении госслужбы.

Специальные требования к лицам, претендующим на занятие должностей госслужбы, также могут определяться субъектом назначения и прописываться в контракте.

Документом вносятся изменения в части ограничения действия законодательства о труде на госслужбу, упрощения порядка принятия на госслужбу и освобождения от нее, повышения ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности, устранения лишних промежуточных органов обжалования, при сохранении безусловного права на судебное обжалование, введения возможности контрактной госслужбы и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются Кабинету Министров.

Законопроектом также урезаются полномочия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной власти в части назначения госсекретаря министерства, назначения и увольнения с должности руководителя центрального органа исполнительной власти, увольнения замруководителя центрального органа исполнительной власти, назначения госсекретарей министерств, руководителей и замруководителя центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, назначения и увольнения первого заместителя и заместителей госсекретаря Кабмина.

Также расширен перечень оснований для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения такими позициями: сокращение должности госслужбы вследствие изменения структуры или штатного расписания госоргана без сокращения количества или штата государственных служащих, ликвидация государственного органа, установление несоответствия государственного служащего занимаемой должности при прохождении госслужбы.

Согласно документу, объявление о проведении конкурса будут публиковаться на Едином портале вакансий госслужбы, администрирование которого осуществляется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственной службы, а также на сайте госоргана, который объявил конкурс (при наличии).

Документом предлагается внести ряд изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете Министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада была намерена ввести контрактную форму государственной службы и ликвидировать надбавки за ранг госслужащего.

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