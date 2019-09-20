Рада хочет ввести материальную ответственность для военнослужащих

Верховная Рада намерена ввести материальную ответственность для военнослужащих.\r\nЗа приятие законопроекта №1225 за основу проголосовали 306 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, основанием для привлечения к материальной ответственности является неправомерный вред, который совершил военнослужащий.\r\nРасследование по данному факту назначается приказом командира и может быть применено касательно правонарушения, совершенного не позднее 1 года назад.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПривлечение к материальной ответственности не освобождает от других видов ответственности.\r\nЛицо за причиненный по неосторожности вред несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба.\r\nКомандир, нарушивший порядок учета, хранения, использования имущества либо который не принял надлежащих мер для предотвращения хищений, уничтожения или порчи, также несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 15 прожиточных минимумов (29 тыс. гривен).\r\nРазмер ущерба устанавливается по потерям на основании данных бухгалтерского учета с учетом цен на период рассмотрения вопроса, а в случае отсутствия таких данных размер определяется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством или по решению суда.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЕсли срок эксплуатации имущества на дату его потери закончился или невозможно установить время его потери, возмещение ущерба производится в размере 50% от его первоначальной стоимости.\r\nМатериальная ответственность не будет применяться в случае действия непреодолимой силы, необходимой обороны, крайней необходимости, исполнения приказа командира (кроме явно преступного), оправданного риска, задержания лица, выполнения спецзадания.\r\nВзыскание предлагается осуществлять ежемесячно с денежного обеспечения лица в размере до 20% ее месячного денежного обеспечения.\r\nВ случае наличия других взысканий, их общая сумма не сможет превышать 50% от месячного денежного обеспечения, а в случае выплачивания алиментов - 70%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада ввела контрактную форму госслужбы до 3 лет.\r\nТем временем Рада намерена вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.