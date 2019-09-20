Рада хочет ввести материальную ответственность для военнослужащих

Верховная Рада намерена ввести материальную ответственность для военнослужащих.

За приятие законопроекта №1225 за основу проголосовали 306 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, основанием для привлечения к материальной ответственности является неправомерный вред, который совершил военнослужащий.

Расследование по данному факту назначается приказом командира и может быть применено касательно правонарушения, совершенного не позднее 1 года назад.

Привлечение к материальной ответственности не освобождает от других видов ответственности.

Лицо за причиненный по неосторожности вред несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба.

Командир, нарушивший порядок учета, хранения, использования имущества либо который не принял надлежащих мер для предотвращения хищений, уничтожения или порчи, также несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 15 прожиточных минимумов (29 тыс. гривен).

Размер ущерба устанавливается по потерям на основании данных бухгалтерского учета с учетом цен на период рассмотрения вопроса, а в случае отсутствия таких данных размер определяется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством или по решению суда.

Если срок эксплуатации имущества на дату его потери закончился или невозможно установить время его потери, возмещение ущерба производится в размере 50% от его первоначальной стоимости.

Материальная ответственность не будет применяться в случае действия непреодолимой силы, необходимой обороны, крайней необходимости, исполнения приказа командира (кроме явно преступного), оправданного риска, задержания лица, выполнения спецзадания.

Взыскание предлагается осуществлять ежемесячно с денежного обеспечения лица в размере до 20% ее месячного денежного обеспечения.

В случае наличия других взысканий, их общая сумма не сможет превышать 50% от месячного денежного обеспечения, а в случае выплачивания алиментов - 70%.

Как сообщали Українськi Новини, Рада ввела контрактную форму госслужбы до 3 лет.

Тем временем Рада намерена вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.