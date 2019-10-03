ЕС официально не признает российские паспорта жителей оккупированного Донбасса

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, инструкции о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неконтролируемых государством районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает прес-служба Еврокомисии.

Жители Донбасса могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза исключительно в консульствах на территории Украины. Список правил был подготовлен в связи с просьбой стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнании паспортов жителей ЛНР и ДНР, изданных в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

"Согласно визовым кодексом ЕС, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украины районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульство государств - членов ЕС в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть", - говорится в заявлении ЕК.

Как сообщали Українські Новини, немецкое правительство не отделяло российские паспорта от тех, которые раздавала власть в оккупированных районах Украины, и Германия ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО.

Также Эстония отказалась признавать росийские паспорта жителей Донбасса, а ранее такое решение приняла и Канада, выдав запрет на въезд для жителей Донбасса.