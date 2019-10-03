Портнов не верит в реинтеграцию Донбасса

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что не верит в реинтеграцию Донбасса.\r\nОб этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"На усилия Президента в установлении мира надеюсь и полагаюсь, на реинтеграцию Донбасса - нет. Не вижу шансов", - написал Потрнов.\r\nТаким образом бывший первый замглавы высказался о "формуле Штайнмайера", подчеркнув, что оценивает подписание одного лишь намерения двигаться по этой формуле примерно, как одну сотую и самую простую часть от предстоящей работы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Чисто теоретически и технически - впереди принятие массива законов и их реализация на неподконтрольный территории. И для того, чтобы это хоть как-то реализовать практически, необходима совокупность такой энергии, силы, воли, знаний, мастерства переговоров, рисков, нервов, эмоций и жесткости при проведении внутренней уголовной зачистки, что шансы на реализацию этого проекта я оцениваю, как нулевые", - написал Портнов.\r\nПо его мнению, в сложившейся ситуации необходимы экстраординарные, быстрые и жесткие шаги.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Россия отреагировала на "формулу Штайнмайера". Также в Великобритании подписание "формулы Штайнмайера" назвали "обнадеживающим шагом".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем на Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" установили палатку.