Портнов не верит в реинтеграцию Донбасса

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что не верит в реинтеграцию Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"На усилия Президента в установлении мира надеюсь и полагаюсь, на реинтеграцию Донбасса - нет. Не вижу шансов", - написал Потрнов.

Таким образом бывший первый замглавы высказался о "формуле Штайнмайера", подчеркнув, что оценивает подписание одного лишь намерения двигаться по этой формуле примерно, как одну сотую и самую простую часть от предстоящей работы.

"Чисто теоретически и технически - впереди принятие массива законов и их реализация на неподконтрольный территории. И для того, чтобы это хоть как-то реализовать практически, необходима совокупность такой энергии, силы, воли, знаний, мастерства переговоров, рисков, нервов, эмоций и жесткости при проведении внутренней уголовной зачистки, что шансы на реализацию этого проекта я оцениваю, как нулевые", - написал Портнов.

По его мнению, в сложившейся ситуации необходимы экстраординарные, быстрые и жесткие шаги.

Как сообщали Українські Новини, Россия отреагировала на "формулу Штайнмайера". Также в Великобритании подписание "формулы Штайнмайера" назвали "обнадеживающим шагом".

Тем временем на Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" установили палатку.