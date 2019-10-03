Попытка украинцев обмануть еврея закончилась полным провалом

Представители одного из коммунальных предприятий г. Умань требовали от прибывшего на празднование иудейского праздника Рош Ха Шана хасида взятку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководитель и старший инспектор коммунального предприятия требовали от иностранца 400 долларов США за разрешение на беспрепятственную торговлю и установление баннеров в районе празднования еврейского Нового года в Умани (Черкасская обл.), куда съехались хасиды со всего мира. Чиновники были задержаны во время получения взятки вблизи рабочего места. Операцию по задержанию провели представители СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской прокуратуры.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Задержанные чиновники. Фото: СБУ

Как сообщали Українські новини, для оказания помощи по обеспечению общественного порядка в Умани прибыл отряд полицейских из Израиля.

Также, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) доставила из Умани Черкасской области в Киев хасида для неотложной хирургической помощи.