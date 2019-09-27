Отряд полицейских из Израиля прибыл в Умань

Для оказания помощи по обеспечению общественного порядка в Умани прибыл отряд полицейских из Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В Умани начал свою миссию отряд полицейских государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов", - отмечается в сообщении.

Всего прибыло 20 израильских полицейских.

Напомним, паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года. В 2019 году Рош ха-Шана приходится на вечер 29 сентября. На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня до вечера 1 октября.

Как сообщали Українськi Новини, в прошлом году на празднование Рош Ха-Шана в Умань приехало в 30 тысяч паломников из разных стран, но в основном из Израиля. Также в прошлом году посольство Израиля в Украине прогнозировало прибытие до 80 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области.