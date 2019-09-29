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29 сентября 2019, воскресенье, 20:15 2351
Общество 2019-09-29T20:20:21+03:00
Українські Новини
Из Умани на специальном вертолете ГосЧС хасида доставили в Киев на операцию

Из Умани на специальном вертолете ГосЧС хасида доставили в Киев на операцию

Вертолет ГосЧС для хасидов. Фото: ГосЧС
Вертолет ГосЧС для хасидов. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) доставила из Умани Черкасской области в Киев хасида для неотложной хирургической помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Около 17 часов во время проведения религиозных мероприятий 40-летнему гражданину Канады стало плохо. После консультаций с еврейскими медиками выяснилось, что у мужчины острый живот. Это болезнь, которая требует срочной хирургической помощи.

Скорая доставила мужчину в лагерь сводного отряда ГосЧС, откуда тот вертолетом был доставлен в Киев на операцию.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, 29 сентября еврокоптер был передислоцирован Черкасскую области на случай необходимости экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов, если ситуация будет критической.

"Вертолет снабжен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины. Для безопасной работы воздушного судна, в Умани силами личного состава сводного отряда Управления подготовлен специальную площадку, также оборудовано необходимыми техническими и навигационными средствами", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 сентября в Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыли уже 21453 хасида.

Вертолет ГосЧС для хасидов. Фото: ГосЧСВертолет ГосЧС для хасидов. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция ожидает прибытия около 40 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умани (Черкасская область), который в текущем году отмечается 29 сентября-1 октября.

В 2018 году на празднование Рош Ха-Шана в Умань приехало в 30 тысяч паломников из разных стран.

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