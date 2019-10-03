Спроба українців обдурити єврея закінчилася повним провалом

Представники одного з комунальних підприємств м. Умань вимагали від хасида, який прибув на святкування іудейського свята Рош Ха Шана, хабар. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Керівник і старший інспектор комунального підприємства вимагали від іноземця 400 доларів США за дозвіл на безперешкодну торгівлю і встановлення банерів в районі святкування єврейського Нового року в Умані (Черкаська обл.), куди з'їхалися хасиди зі всього світу. Чиновники були затримані під час отримання хабара поблизу робочого місця. Операцію із затримання провели представники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської прокуратури.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Затримані чиновники. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські новини, для надання допомоги по забезпеченню громадського порядку в Умані прибув загін поліцейських з Ізраїлю.

Також, Державна служба з надзвичайних ситуацій доставила з Умані Черкаської області в Київ хасида для невідкладної хірургічної допомоги.