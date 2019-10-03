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03 жовтня 2019, четвер, 13:07 13
Нерухомість 2019-10-03T14:00:03+03:00
Українські Новини
За 9 місяців ціни на нове житло у Києві зросли на 10,1%

За 9 місяців ціни на нове житло у Києві зросли на 10,1%

У вересні в порівнянні із серпнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 2,9%, або на 766 гривень, до 27 064 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

З початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 10,1%, порівняно з серпнем 2018 року - на 8,7%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу у вересні порівняно з серпнем середня ціна зросла на 2,6% до 20 787 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 0,2% до 24 162 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна знизилася на 0,2% до 38 343 гривень/кв. м, а в преміум-класі - зросла на 1,6% до 58 170 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 19% від загальної кількості, у Печерському та Шевченківському районах - по 14%, у Солом'янському та Дарницькому – 12%.

Менша кількість новобудов пропонувалася в Деснянському районі – 7%, у Дніпровському, Подільському та Святошинському районах - по 6%, в Оболонському - 4%.

У вересні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 3 житлових комплексах.

Припинені або призупинені продажі в 9 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, збирати на нову квартиру краще в гривні.

У 1 півріччі в Україні було введено в експлуатацію близько 5 млрд кв. м житла.

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