За 9 місяців ціни на нове житло у Києві зросли на 10,1%

У вересні в порівнянні із серпнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 2,9%, або на 766 гривень, до 27 064 гривень\/кв. м.\r\nПро це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.\r\nЗ початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 10,1%, порівняно з серпнем 2018 року - на 8,7%.\r\nЗгідно з повідомленням, на житло економ-класу у вересні порівняно з серпнем середня ціна зросла на 2,6% до 20 787 гривень\/кв. м, комфорт-класу - на 0,2% до 24 162 гривень\/кв. м.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ бізнес-класі ціна знизилася на 0,2% до 38 343 гривень\/кв. м, а в преміум-класі - зросла на 1,6% до 58 170 гривень\/кв. м.\r\nТакож повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 19% від загальної кількості, у Печерському та Шевченківському районах - по 14%, у Солом'янському та Дарницькому – 12%.\r\nМенша кількість новобудов пропонувалася в Деснянському районі – 7%, у Дніпровському, Подільському та Святошинському районах - по 6%, в Оболонському - 4%.\r\nУ вересні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 3 житлових комплексах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрипинені або призупинені продажі в 9 об'єктах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, збирати на нову квартиру краще в гривні.\r\nУ 1 півріччі в Україні було введено в експлуатацію близько 5 млрд кв. м житла.