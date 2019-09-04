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04 сентября 2019, среда, 08:35 65
Недвижимость 2019-09-04T08:36:08+03:00
Українські Новини
Копить на квартиру лучше в гривнах: как подорожало жилье в валюте

Копить на квартиру лучше в гривнах: как подорожало жилье в валюте

Новостройки. Фото: Dengi.ua
Новостройки. Фото: Dengi.ua

В последнее время курс гривны к доллару укрепился, а в Украине продолжился бум жилого строительства. Как ситуация отразилась на ценах недвижимости, рассказывает "Сегодня".

В 2018 году на вторичном рыке недвижимости самые дешевые 20-метровые квартиры на окраинах спальных районов Киева стоили 20 тыс. долларов. Однако, если тогда это в гривнах было 560 тыс., то при нынешнем курсе – уже 500 тыс.

Эксперты рынка недвижимости говорят – цены в гривнах на жилье сохраняются. А вот в долларах – растут. Таким образом, в выигрыше оказались те, кто копил на квадратные метры в национальной валюте.

"Подорожание пошло на 1-3 тыс. долларов. И квартиру, которая стоила, грубо говоря, 25-26 тыс. долларов, сейчас можно купить за 26-28 тыс. долларов", – рассказывает риелтор Юлия Смирнова.

Средняя цена квадратного метра новой столичной недвижимости на сегодняшний день составляет около 23 тысяч гривен. То есть примерно так же, как год назад. Но в американской валюте это дороже на 100 долларов.

"Если брать новострой, то в долларах он подорожал. В гривне изменений больших на данный момент не имеется", – говорит Смирнова.

По всем опросам, большинство украинцев держит сбережения в долларах. Поэтому застройщики придумывают всевозможные акции, чтобы при низком курсе доллара поощрить покупать жилье.

"Естественно, застройщики сейчас хотят максимально продать, для того чтобы на зиму это не застоялось", – отмечает Смирнова.

Раньше Українські Новини писали, сколько стоят квартиры в самых дешевых киевских домах и как не попасть на мошенников при покупке квартиры.

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