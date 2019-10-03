Генпрокуратура сменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк

Генеральная прокуратура сменила группу прокуроров по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.



"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекшие ее смерть, 30 сентября изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах", - говорится в сообщении.



Новая группа прокуроров обновила план досудебного расследования. Расследование продолжается.



Как сообщали Українськi Новини, СБУ совместно с Интерполом разыскивает Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на Гандзюк.



6 июня суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.



В апреле Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк соляной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.