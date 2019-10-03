Генпрокуратура сменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк

Генеральная прокуратура сменила группу прокуроров по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини."По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекшие ее смерть, 30 сентября изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах", - говорится в сообщении.Новая группа прокуроров обновила план досудебного расследования. Расследование продолжается.Как сообщали Українськi Новини, СБУ совместно с Интерполом разыскивает Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на Гандзюк.6 июня суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк. В апреле Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений.\r\n31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк соляной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.\r\n