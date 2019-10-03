Генпрокуратура змінила групу прокурорів у справі про вбивство Гандзюк

Генеральна прокуратура змінила групу прокурорів у справі про вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.



"За результатами оперативної наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, 30 вересня змінено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначених виробництвах", - йдеться в повідомленні.



Нова група прокурорів оновила план досудового розслідування. Розслідування триває.



Як повідомляли Українськi Новини, СБУ спільно з Інтерполом розшукують Олексія Левіна (Москаленко), який підозрюється в організації нападу на Гандзюк.



6 червня суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.



У квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонського обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк соляною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.