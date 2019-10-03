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03 жовтня 2019, четвер, 12:47 11
Суспільство 2019-10-03T12:48:49+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура змінила групу прокурорів у справі про вбивство Гандзюк

Генпрокуратура змінила групу прокурорів у справі про вбивство Гандзюк

Активістка Катерина Гандзюк. Фото: inforesist.org
Активістка Катерина Гандзюк. Фото: inforesist.org

Генеральна прокуратура змінила групу прокурорів у справі про вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.


"За результатами оперативної наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, 30 вересня змінено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначених виробництвах", - йдеться в повідомленні.

Нова група прокурорів оновила план досудового розслідування. Розслідування триває.

Як повідомляли Українськi Новини, СБУ спільно з Інтерполом розшукують Олексія Левіна (Москаленко), який підозрюється в організації нападу на Гандзюк. 

6 червня суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк

У квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонського обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк соляною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.

 

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