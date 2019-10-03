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03 жовтня 2019, четвер, 13:01 9
Зовнішня політика 2019-10-03T13:02:38+03:00
Українські Новини
Генсек Ради Європи стурбована судовою реформою Зеленського

Генсек Ради Європи стурбована судовою реформою Зеленського

Рада Європи. Фото: novostipmr.com
Рада Європи. Фото: novostipmr.com

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в її відкритому листі від 2 жовтня на адресу міністра закордонних справ Вадима Пристайка, передають Українські Новини.

Генсек Ради Європи вважає, що норми законопроекту №1008, внесеного Зеленським, можуть привести до порушення принципу незалежності судової системи.

"Ми з певним занепокоєнням зустріли проект закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", прийнятий у першому читанні новообраною Верховною Радою", - сказано в листі Пейчинович-Бурич.

Вона підкреслила, що формування незалежної, ефективної та професійної судової системи є частиною зобов'язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи.

Вона закликає Україну проводити судову реформу у відповідності з вимогами Ради Європи та міжнародних стандартів.

Рада Європи готова надати свою допомогу в питанні реформування органів судової влади, зокрема, що стосується роботи над законопроектом №1008.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд закликає Верховну Раду не ухвалювати законопроект №1008 про судову реформу, внесений Президентом Володимиром Зеленським, до отримання висновків Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроект №1008.

Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.


Раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 і закликають Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення.

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