Генсек Ради Європи стурбована судовою реформою Зеленського

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в її відкритому листі від 2 жовтня на адресу міністра закордонних справ Вадима Пристайка, передають Українські Новини.

Генсек Ради Європи вважає, що норми законопроекту №1008, внесеного Зеленським, можуть привести до порушення принципу незалежності судової системи.

"Ми з певним занепокоєнням зустріли проект закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", прийнятий у першому читанні новообраною Верховною Радою", - сказано в листі Пейчинович-Бурич.

Вона підкреслила, що формування незалежної, ефективної та професійної судової системи є частиною зобов'язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи.

Вона закликає Україну проводити судову реформу у відповідності з вимогами Ради Європи та міжнародних стандартів.

Рада Європи готова надати свою допомогу в питанні реформування органів судової влади, зокрема, що стосується роботи над законопроектом №1008.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд закликає Верховну Раду не ухвалювати законопроект №1008 про судову реформу, внесений Президентом Володимиром Зеленським, до отримання висновків Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроект №1008.

Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.



Раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 і закликають Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення.