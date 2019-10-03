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03 октября 2019, четверг, 11:46 100
Кабмин 2019-10-03T11:47:26+03:00
Українські Новини
Министр инфраструктуры Криклий допускает продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты"

Министр инфраструктуры Криклий допускает продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты"

Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Министр инфраструктуры Владислав Криклий допускает продажу части акций акционерных обществ "Укрзализныця" и "Укрпочта".

Об этом он написал на своей странице в социальной стеи Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. Из перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укрзализныцю". Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия", - написал он.

По его словам, стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50% + 1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

Как сообщали Українськi Новини,Владислав Криклий назвал идею бывшего Минстра инфраструктуры Омеляна о Гиперлупе абсурдной.


Также Министр инфраструктуры Владислав Криклий не поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Кроме того, Криклий заявил, что для замены всех железнодорожных путей не хватит и двух госбюджетов.

Больше новостей о: Укрзализныця Укрпочта Акции Владислав Криклий

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