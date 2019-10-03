Сегодня Жадан почитает депутатам свои стихи в Раде

В четверг, 3 октября, в Верховной Раде Украины (ул. Грушевского, 5, Киев) в 14:00 состоится творческая встреча депутатов Рады с писателем, публицистом и переводчиком, автором романов "Интернат" и "Ворошиловград" Сергеем Жаданом, сообщают Українські Новини.

Встреча пройдет в рамках проекта Книжный клуб Верховной Рады "Саммит с книгой". Вход по карточкам аккредитации через 1-й подъезд.

"Кто бывает в украинском парламенте - рад буду видеть", - написал Жадан на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщали Українські Новини, Жадан в свой день рождения провел масштабный творческий вечер в Киеве. Ранее Жадан презентовал новую книгу в Киеве. Также The New York Times включил сборник стихов Жадана в список рекомендованных книг года.

Кроме того, в Брюсселе прошел фестиваль "Украинская весна" с участием Жадана и Dakh Daughters. В марте 2018 в Киеве собралась километровая очередь на творческий вечер Жадана.

Тем временем сегодня Рада рассмотрит уголовную ответственность за незаконное обогащение во втором чтении.