подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
ONLINE
3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

03 октября 2019, четверг, 11:24 193
Верховная Рада и партии 2019-10-03T11:29:43+03:00
Українські Новини
Сегодня Жадан почитает депутатам свои стихи в Раде

Сегодня Жадан почитает депутатам свои стихи в Раде

Сергей Жадан. Фото: weloveua
Сергей Жадан. Фото: weloveua

В четверг, 3 октября, в Верховной Раде Украины (ул. Грушевского, 5, Киев) в 14:00 состоится творческая встреча депутатов Рады с писателем, публицистом и переводчиком, автором романов "Интернат" и "Ворошиловград" Сергеем Жаданом, сообщают Українські Новини.

Встреча пройдет в рамках проекта Книжный клуб Верховной Рады "Саммит с книгой". Вход по карточкам аккредитации через 1-й подъезд.

"Кто бывает в украинском парламенте - рад буду видеть", - написал Жадан на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщали Українські Новини, Жадан в свой день рождения провел масштабный творческий вечер в Киеве. Ранее Жадан презентовал новую книгу в Киеве. Также The New York Times включил сборник стихов Жадана в список рекомендованных книг года.

Кроме того, в Брюсселе прошел фестиваль "Украинская весна" с участием Жадана и Dakh Daughters. В марте 2018 в Киеве собралась километровая очередь на творческий вечер Жадана.

Тем временем сегодня Рада рассмотрит уголовную ответственность за незаконное обогащение во втором чтении.

Больше новостей о: Верховная Рада Писатель Сергей Жадан Украинский писатель

Архив
Новости
Страшная авиакатастрофа в США: "Летающая крепость" унесла 7 жизней 11:57
Рада намерена разделить полномочия мэра Киева и председателя КГГА 11:53 Обновляется
Дело против Burisma возобновлено НАБУ больше года назад, - ГПУ 11:46 Документ
Министр инфраструктуры Криклий допускает продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" 11:46
Экс-депутат Рады Богословская попала в ДТП под Киевом 11:34
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее 21:20
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok