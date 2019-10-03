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03 октября 2019, четверг, 09:39 177 Инфографика
Жизнь 2019-10-03T09:45:40+03:00
Українські Новини
Из-за марафона в Киеве на выходных ограничат движение на 40 улицах

Из-за марафона в Киеве на выходных ограничат движение на 40 улицах

Марафон. Фото: Українське фото
Марафон. Фото: Українське фото

В связи с проведением марафона 10 Wizz Air Kyiv City Marathon в выходные 5-6 октября будет ограничено движение на многих улицах центральной части города. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Для обеспечения безопасности более 17 000 участников мероприятия, среди которых будут дети, люди с инвалидностью и люди преклонного возраста было принято решение в дни проведения марафона перекрыть центральные улица города в определенное время. Это уже не первый марафон в Киеве в этом году - в мае в столице ограничивали движение из-за "ІV Киевского Евро Марафона".

В связи с проведением подготовительных работ в пятницу, 4 октября, с 21:00 перекроют движение на улицах, прилегающих к Софиевской площади - Малой Житомирской, улице Аллы Тарасовой и Владимирском проезде. Разблокируют их только в 22:00 6 октября.

С утра 5 октября для транспортного движения будут недоступны улицы Трехсвятительская и Владимирская (на участке от Большой Житомирской до Софиевской), которые также откроют только ночью в воскресенье.

Ограничивать и возобновлять движение другими улицами будут постепенно - по мере преодоления их бегунами. Вся дистанция марафона будет разбита на условные участки, которые будут окрываться сразу после того как по ним пробегут все спортсмены. Для каждого участка установлены свои часовые рамки. Всего движение ограничат на 40 киевских улицах и трех мостах - Северном, Гаванском и мосту Патона. Больше всего перекрытых улиц будет в воскресенье, 6 октября.

Схема перекрытых улиц. Инфографика: kyivmarathon.orgСхема перекрытых улиц. Инфографика: kyivmarathon.org

Как сообщали Українські новини, из-за забастовки киевлян проспект Науки парализовали пробки.

Ранее Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками.

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