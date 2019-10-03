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03 жовтня 2019, четвер, 09:44 3
Життя 2019-10-03T09:44:06+03:00
Українські Новини
Через марафон у Києві на вихідних обмежать рух на 40 вулицях

Через марафон у Києві на вихідних обмежать рух на 40 вулицях

Марафон. Фото: Українське фото
Марафон. Фото: Українське фото

У зв'язку з проведенням марафону 10 Wizz Air Kyiv City Marathon у вихідні 5-6 жовтня буде обмежено рух на багатьох вулицях центральної частини міста. Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

Для забезпечення безпеки понад 17 000 учасників заходу, серед яких будуть діти, люди з інвалідністю та люди похилого віку було прийнято рішення в дні проведення марафону перекрити центральні вулиці міста на певний час. Це вже не перший марафон у Києві в цьому році - в травні в столиці обмежували рух при проведенні "ІV Євро Київського Марафону".

У зв'язку з проведенням підготовчих робіт у п'ятницю, 4 жовтня, з 21:00 перекриють рух на вулицях, прилеглих до Софіївської площі - Малій Житомирській, вулиці Алли Тарасової та Володимирському проїзді. Розблокують їх тільки о 22:00 6 жовтня.

З ранку 5 жовтня для транспортного руху будуть недоступні вулиці Трьохсвятительська і Володимирська (на ділянці від Великої Житомирської до Софіївської), які також відкриють лише вночі в неділю.

Обмежувати і відновлювати рух іншими вулицями будуть поступово - у міру подолання їх бігунами. Вся дистанція марафону буде розбита на умовні ділянки, які будуть відкриватись відразу після того, як ними пробіжать всі спортсмени. Для кожної ділянки встановлені свої часові рамки. Всього рух обмежать на 40 київських вулицях і трьох мостах - Північному, Гаванському та мосту Патона. Найбільше перекритих вулиць буде в неділю, 6 жовтня.

Схема перекритих вулиць. Інфографіка: kyivmarathon.orgСхема перекритих вулиць. Інфографіка: kyivmarathon.org

Як повідомляли Українські новини, з-за страйку киян проспект Науки паралізували затори.

Раніше Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами.

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