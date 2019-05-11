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11 мая 2019, суббота, 00:00 131
Общество 2019-05-11T00:00:02+03:00
Українські Новини
В воскресенье в центре Киева перекроют движение из-за марафона

В воскресенье в центре Киева перекроют движение из-за марафона

Автомобили
Автомобили

Киевская городская государственная администрация запретила движение всех видов транспорта в центре от Национального спортивного комплекса "Олимпийский" до станции метро Шулявская из-за "Киевского Евро Марафона" 12 мая с 08:00 до 15:30

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українські Новини.

"12 мая в 9:00 в столице стартует "ІV Киевский Евро Марафон" ("ІV Kyiv Euro Marathon"). Проведение спортивного события поддержано распоряжением КГГА №747. Документом предусмотрен запрет движения всех видов транспортных средств с 08:00 до 15:30 12 мая по маршруту забега", - говорится в нем.

Движение транспорта будет запрещено по следующему маршруту марафона: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").

Отмечается, что в марафоне примут участие более 3 тыс. участников из разных стран мира.

Для участников подготовили дистанции в 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командную марафонскую эстафету и детские забеги.

Согласно сообщению, марафон проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств - членов ЕС.

Как сообщали Українські Новини, движение по Южному мосту Киева ограничено на месяц.

Тем временем, стала известна схема объезда на время реконструкции Шулявского моста.

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