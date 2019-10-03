Instagram вводит новую функцию для борьбы с интернет-буллингом

Instagram будет бороться с онлайн-издевательствами в Интернете с помощью новой глобальной функции "Ограничить". Это уже не первая мера в противостоянии буллингу - ранее сервис начал компанию против "лайкозависимости". Об этом сообщает CNN.

Генеральный директор соцсети Адам Моссери заявлял о том, что Instagram хочет возглавить борьбу с интернет-буллингом ранее, а сама функция тестируется с июля.

Нововведение поможет скрыть комментарии другого человека под записями пользователя, а также "ограниченные" юзеры не смогут видеть активны ли в Instagram в данный момент или прочитали их прямые сообщения.

"Тот факт, что Instagram делает что-то, лучше, чем ничего", - сказал Рэнди Прилюк, профессор и заместитель декана в университете Пейс, специализирующийся на социальных сетях и мобильном маркетинге. "Но вопрос в том, насколько это поможет?".

Как сообщается, пятьдесят девять процентов американских подростков подвергались издевательствам или преследованиям в Интернете, согласно исследованию Pew, проведенному в 2018 году. Другое исследование, проведенное некоммерческой группой по борьбе с издевательствами, показало, что 42% жертв киберзапугивания в возрасте от 12 до 20 лет сказали, что их запугивали в Instagram.

Причины, по которым Instagram разрабатывает Restrict, заключаются в том, что молодые пользователи Instagram могут опасаться блокировать, отписываться или сообщать о хулигане, поскольку это может ухудшить ситуацию. Блокировка или отмена подписки может также затруднить отслеживание поведения хулигана.

Если Restrict работает по назначению, он может предложить пользователям способ защитить себя, не уведомляя человека, который их запугивает.

Дженнифер Григиэль, доцент Сиракузского университета и эксперт по социальным сетям, в свою очередь заявила, что Instagram должен обеспечить, чтобы такие функции, как Restrict, не наносили вред пользователям и не имели непреднамеренных последствий, таких как дальнейшее обострение ситуаций запугивания. Григиэль также рекомендует Instagram поделиться результатами своих тестов новой функии, например, снизило ли оно издевательства.

В общем, Instagram и его материнская компания Facebook (FB) экспериментируют со способами сделать социальные сети менее токсичными. Одной из таких попыток являются недавние тесты на то, чтобы скрыть лайки в Instagram и Facebook, чтобы уменьшить давление и сравнение с другими людьми.

Как сообщали Українські новини, Facebook останавливает погоню пользователей за лайками.

Ранее в Украине прошла неделя противодействия буллингу в школе.