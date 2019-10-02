В Швеции большая половина населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата

После мирового марша за климат, в котором приняли участие более 160 стран, большая часть населения Швеции отказалась от передвижения на самолетах. Об этом передает BBC News.

Согласно исследованиям швейцарского банка UBS, путешественники начинают отказываться от авиаперевозок из-за заботы об окружающей среде. После опроса более 6 тыс. человек в США, Германии, Франции и Великобритании, UBS обнаружил, что количество рейсов, совершенных за последний год сократилось на 21%. Отмечается, что каждый пятый из опрошенных сократил количество рейсов, совершенных за последний год, из-за негативного воздействия на климат.

По ранее данным UBS, глобальные авиаперевозки увеличиваются на 4–5% в год, а это означает, что общие цифры удваиваются каждые 15 лет, что по мнению экспертов несет опасность для атмсоферы.

В отраслевых прогнозах производителей самолетов Airbus и Boeing прогнозировалось, что темпы роста авиаперевозок будут продолжаться до 2035 года.

"Flight Shаmе", или "позор полетам" - экодвижение, которое возникло в Швеции в 2017 году. Его целью является как можно больше увеличить сокращение перемещения на самолетах по всему миру. Причиной возникновения движения стали массовые выбросы диоксида углерода в атмосферу.

Однако, общество стало переходить к более серьезным мерам в целях сохранения климата только после мировых митингов, организованных школьницей Гретой Тунберг, которая помогла подтолкнуть климатический кризис к политической повестке дня, чем вдохновила остальных жителей планеты.

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября шведская экологическая активистка Грета Тунберг и еще 15 подростков из 12 стран мира в возрасте от 8 до 17 лет подали жалобу на Аргентину, Бразилию Германию, Турцию и Францию в Комитет ООН по правам ребенка.

Кроме того, представители 66 стран мира обязались принять меры для нейтрализации выбросов углерода.