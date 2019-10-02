В Швеции большая половина населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата

После мирового марша за климат, в котором приняли участие более 160 стран, большая часть населения Швеции отказалась от передвижения на самолетах. Об этом передает BBC News.\r\nСогласно исследованиям швейцарского банка UBS, путешественники начинают отказываться от авиаперевозок из-за заботы об окружающей среде. После опроса более 6 тыс. человек в США, Германии, Франции и Великобритании, UBS обнаружил, что количество рейсов, совершенных за последний год сократилось на 21%. Отмечается, что каждый пятый из опрошенных сократил количество рейсов, совершенных за последний год, из-за негативного воздействия на климат.\r\nПо ранее данным UBS, глобальные авиаперевозки увеличиваются на 4–5% в год, а это означает, что общие цифры удваиваются каждые 15 лет, что по мнению экспертов несет опасность для атмсоферы.\r\nВ отраслевых прогнозах производителей самолетов Airbus и Boeing прогнозировалось, что темпы роста авиаперевозок будут продолжаться до 2035 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Flight Shаmе", или "позор полетам" - экодвижение, которое возникло в Швеции в 2017 году. Его целью является как можно больше увеличить сокращение перемещения на самолетах по всему миру. Причиной возникновения движения стали массовые выбросы диоксида углерода в атмосферу.\r\nОднако, общество стало переходить к более серьезным мерам в целях сохранения климата только после мировых митингов, организованных школьницей Гретой Тунберг, которая помогла подтолкнуть климатический кризис к политической повестке дня, чем вдохновила остальных жителей планеты.\r\nКак сообщали Українські Новини, 23 сентября шведская экологическая активистка Грета Тунберг и еще 15 подростков из 12 стран мира в возрасте от 8 до 17 лет подали жалобу на Аргентину, Бразилию Германию, Турцию и Францию в Комитет ООН по правам ребенка.\r\nКроме того, представители 66 стран мира обязались принять меры для нейтрализации выбросов углерода.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n