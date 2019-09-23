Представители 66 стран мира обязались принять меры для нейтрализации выбросов углерода

66 стран примут участие в уменьшении выбросов углерода к 2015 году. Фото:ecologynow.ru

66 стран примут участие в уменьшении выбросов углерода к 2015 году. Фото:ecologynow.ru

В понедельник, 23 сентября в Нью-Йорке начался саммит по проблемам измерения климата, в ходе которого было принято решение достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом передает Deutsche Welle.

В частности, 66 стран, в том числе и Германия, взяли на себя ответственность по поводу достижения нейтральности выбросов CO2 (углерода).

Отмечается, что данное обязательство также поддержали и присоединились 10 регионов, 102 города, 93 компании и 12 инвесторов.

Соответствующий документ был подписан в Нью-Йорке перед началом саммита.

Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году, его основная цель – не допустить глобального рост температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровне. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ООН рассмотрели несколько вариантов действий, с помощью которых человечеству удастся избежать повышения средней температуры на планете более чем на два градуса Цельсия (этот уровень признан критическим). Отмечалось, что большинство сценариев требуют сокращения выбросов парниковых газов на 40-70 процентов к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. Для этого странам необходимо утроить долю возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и секвестра углерода.

Кроме того, отмечашось, что в случае, если темпы выброса углерода в атмосферу не сократятся, к 2100 году Великобритании и США грозит глобальное потепление, которое несет большие риски.