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  • У Швеції більша половина населення відмовилася від авіаперевезень в знак захисту клімату
02 жовтня 2019, середа, 19:06 7
Світ 2019-10-02T19:10:14+03:00
Українські Новини
У Швеції більша половина населення відмовилася від авіаперевезень в знак захисту клімату

У Швеції більша половина населення відмовилася від авіаперевезень в знак захисту клімату

Шведські авіалінії.Фото: swedishnews.se
Шведські авіалінії.Фото: swedishnews.se

Після світової маршу за клімат, в якому взяли участь більше 160 країн, велика частина населення Швеції відмовилася від пересування на літаках. Про це передає BBC News.

Згідно з дослідженнями швейцарського банку UBS, мандрівники починають відмовлятися від авіаперевезень через турботу про довкілля. Після опитування понад 6 тис. осіб в США, Німеччині, Франції та Великобританії, UBS виявив, що кількість рейсів, здійснених за останній рік скоротилася на 21%. Відзначається, що кожен п'ятий з опитаних скоротив кількість рейсів, здійснених за останній рік, через негативний вплив на клімат.

За даними UBS, наданими раніше, глобальні авіаперевезення збільшуються на 4-5% в рік, а це означає, що загальні цифри подвоюються кожні 15 років, що, на думку експертів несе небезпеку для атмсоферы.

В галузевих прогнозах виробників літаків Airbus і Boeing прогнозувалося, що темпи зростання авіаперевезень будуть продовжуватися до 2035 року.

"Flight Ѕһаме", або "ганьба польотів" - екорух, який виник у Швеції в 2017 році. Його метою є якомога збільшити скорочення переміщення на літаках по всьому світу. Причиною виникнення руху стали масові викиди діоксиду вуглецю в атмосферу.

Однак, суспільство стало переходити до більш серйозних заходів з метою збереження клімату тільки після світових мітингів, організованих школяркою Гретою Тунберг, яка допомогла підштовхнути кліматична криза до політичної порядку денному, ніж надихнула інших жителів планети.

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня шведська екологічна активістка Грета Тунберг і ще 15 підлітків з 12 країн світу у віці від 8 до 17 років подали скаргу на Аргентину, Бразилію Німеччину, Туреччину й Францію в Комітет ООН з прав дитини.

Крім того, представники 66 країн світу зобов'язалися вжити заходів для нейтралізації викидів вуглецю.

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