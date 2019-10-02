Сильнейший ураган "Лоренцо" надвигается на Великобританию

Остатки урагана "Лоренцо", который признан самым сильным штормом, когда-либо зарегистрированным на севере и востоке Атлантики, обрушились на Азорские острова и угрожают Великобритании. Об этом сообщает СNN.

"Лоренцо" станет первым ураганом который проследует через Срединно-Атлантический хребет с 2012 года. Несмотря на то, что после выходных ураган понизился с 5-й до 2-й категории, ожидаются порывы ветра до 169 километров в час, а высота волн возле побережья Западной Ирландии в четверг и пятницу может достигнуть более 12 метров. На Азорских островах ожидается выпадение осадков от 25 до 50 мм.

Сообщается, что если "Лоренцо" достигнет Соединённого королевства Великобритании и Ирландии он превратится в "посттропический" шторм, что значит утрату некоторых метеорологических характеристик, которые классифицируют шторм как ураган. Однако его последствия будут такими же, с сильными ветрами и проливными дождями. В связи с этим, ирландское правительство созвало экстренное совещание с участием ирландской метеорологической службы.

Дэн Сури, главный метеоролог британского Метеорологического бюро, заявил, что, хотя существует неопределенность относительно дальнейшего движения урагана после его прохождения через Азорские острова, Метеорологическое бюро теперь все больше убеждается, что остатки Лоренцо будут двигаться в сторону Великобритании.

По словам метеоролога, в настоящее время ожидается сильнейший ветер в западной части Ирландии, с риском возникновения в четверг прибрежных штормов в Северной Ирландии и западной Шотландии. В пятницу ожидается удар по Уэльсу и юго-западу Англии.

"Экс-Лоренцо также принесет сильные дожди в северо-западные районы Великобритании до четверга и пятницы, особенно в Северной Ирландии, западной Шотландии, центральной Англии и Уэльсе", - сказал Сури.

Как сообщали Українські новини, из-за урагана "Лоренцо" судно "Bourbon Rhode" с украинцами на борту затонуло.

Также, из-за наводнения в нескольких штатах Индии погибли уже больше 100 человек.

Ранее во Львове пронесся сильный ураган, который сопровождался дождем.