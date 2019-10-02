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02 октября 2019, среда, 15:33 5600
Политика 2019-10-02T15:49:57+03:00
Українські Новини
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского

Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского

Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба НФ
Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба НФ

Пресс-служба лидера партии "Народный фронт", бывшего премьер-министра (февраль 2014 - апрель 2016) Арсения Яценюка отрицает переговоры о назначении его в нынешний состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо написала в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В последнее время социальными сетями и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять должность первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера "Народного фронта", официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности", - написала Лаппо.

Она подчеркнула, что никаких переговоров о вхождении Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется.

Ранее в СМИ появилась информация, что Яценюка сейчас рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров Алексея Гончарука. По данным источников "Страны", кандидатуру Яценюка лоббирует его однопартиец по "Народному фронту" глава МВД Арсен Аваков, а также влиятельный олигарх Виктор Пинчук. Последнему приписывают влияние на значительную часть Кабмина, в частности министра экономики Милованова.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 перед съездом НФ рейтинг Яценюка упал ниже Каплина, Бессмертного и Таруты. После чего ролик с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком, где он в спортзале тренируется с фитболом, активно обсуждали соцсети.

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