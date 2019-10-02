Імпорт газу з Польщі впав у десять разів, - "Укртрансгаз"

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" знизила в 10 разів імпорт газу з Польщі 23 вересня у зв'язку з проведенням запланованого ремонту польською стороною після того, як імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Імпорт було знижено у зв'язку з проведенням запланованих ремонтних робіт із польської сторони", - повідомила прес-служба.

Згідно з оперативними даними "Укртрансгазу", 23 вересня імпорт газу було знижено в 10 разів до 316 тис. куб. м на добу, при цьому 24 вересня імпорт збільшився в 4 рази до 1,715 млн куб. м газу. При це 28 вересня імпорт було збільшено ще в 4 рази до 6,3 млн куб. м і 29 вересня до 6,5 млн куб м газу.

Мережа "Укртрансгазу" складається з 38,55 тис. км, пропускна здатність становить 287,7 млрд куб. м/рік газу на вході і 178,5 млрд куб. м на виході. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу сумарною ємністю 30,95 млрд куб. м. 100%. ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" планує збільшити імпорт газу майже на 20% у 2019. Тим часом Україна і Молдова запустять новий маршрут для імпорту румунського газу.